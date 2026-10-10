Кими Антонелли: «Будет здорово подняться на подиум»

Лидер личного зачёта Кими Антонелли занял четвёртое место в квалификации Гран-при Сингапура и намерен побороться за подиум в воскресной гонке. Его напарник по Mercedes Джордж Расселл показал шестой результат, однако из-за штрафа за замену силовой установки начнёт гонку из конца пелотона.

Кими Антонелли (4-й): «Сегодня всё сложилось гораздо удачнее. Хотя условия остаются прежними и машина реагирует даже на минимальные порывы ветра. Когда в квалификации пытаешься отыграть каждую долю секунды, нестабильное поведение машины чувствуется и мешает.

Поведение могло меняться от поворота к повороту, но команда хорошо поработала, и мы нашли причину этих проблем. Сейчас мы уже лучше понимаем обновлённую машину. Теперь главное попасть в оптимальные настройки, чтобы машина вела себя максимально эффективно.

Надеюсь, завтра получится хорошо стартовать. После посмотрим, какого результата удастся добиться при старте с четвёртого места. Будет здорово подняться на подиум».

Джордж Расселл (6-й): «Сегодня я берёг шины, но ещё нужно всё перепроверить, что машину правильно собрали после аварии.

Ситуация несколько странная. Вчера у меня был отличный темп. Кими показал такой же результат, что и вчера, а я сделал шаг назад, и машина не управлялась так, как и вчера. Ночью всё предстоит ещё раз проверить.

Завтра главное хорошо провести гонку, отыграть позиции и провести несколько обгонов. Постараюсь заработать несколько очков, но гонка будет сложной».