Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поул-позиции

В субботу, на автодроме в Шанхае, прошла основная квалификация Гран-при Формулы 1. Погодные условия были оптимальными: ясная погода, сухая трасса, температура воздуха составляла +18°C, а асфальт прогрелся до +32°C.

Перед началом квалификации интрига казалась минимальной: гонщики Mercedes уверенно лидировали на протяжении всех предыдущих сессий. Джордж Расселл стабильно удерживал первую позицию, не позволяя своему напарнику Кими Антонелли приблизиться на дистанцию атаки. Антонелли уступал совсем немного, но оставался позади.

В то же время, пилоты Ferrari и McLaren боролись между собой на равных. Их противостояние добавляло динамики событиям — обе команды были готовы воспользоваться малейшей возможностью обойти соперников из Mercedes, что особенно проявилось во время субботнего спринта.

Спринт фактически стал дополнительной репетицией перед ключевыми событиями уик-энда — основной квалификацией и предстоящей гонкой. В субботу трибуны были заполнены до отказа. Значимость квалификации на этой трассе подтверждает статистика: шесть из восьми последних гонок в Китае выигрывались с поула.

Компания Pirelli предоставила командам «среднюю» линейку шин: C2 (Hard), C3 (Medium) и C4 (Soft). Уже по ходу спринта стало ясно, что Medium быстро изнашивается на переднем левом колесе, а Soft не выдерживает двух быстрых кругов подряд, что повлияло на тактику команд.



Первая сессия квалификации началась с быстрого выхода гонщиков на трассу. Хэмилтон, Ферстаппен и Хаджар отправились на Medium, планируя проехать два быстрых круга с одним медленным между ними, остальные предпочли Soft. Лучший результат показал Джордж Расселл — 1:33.262. Он опередил Антонелли всего на 0,043 секунды.

Во второй попытке представители Ferrari улучшили свои времена. Mercedes и McLaren решили не выезжать, тогда как остальные продолжили борьбу за результат. По итогам сессии Леклер вышел на первое место с кругом 1:33.175.



В числе выбывших после первой сессии оказались пилоты Williams, Aston Martin и Cadillac.

Вторая сессия прошла исключительно на Soft, причем многие команды использовали уже прикатанные комплекты. Расселл сразу захватил лидерство, показав время 1:32.523. Ближе всех к нему подобрался Хэмилтон, уступив три десятых, а вся первая десятка уложилась в 0,841 секунды.

Во второй попытке Леклер вышел вперед — 1:32.486, однако Антонелли тут же перекрыл его результат, проехав за 1:32.443. На последних секундах сессии Бортолето развернуло в последнем повороте, он вылетел в гравий, но смог самостоятельно вернуться в боксы. Этот эпизод помешал нескольким пилотам завершить быстрые круги.

В финал не прошли Хюлкенберг, Колапинто, Окон, Лоусон, Линдблад и Бортолето.

В решающей сессии произошел неожиданный инцидент: в пятом повороте машина Расселла остановилась. Через минуту мотор удалось перезапустить, однако Джордж сообщил инженеру о проблемах с переключением передач.



Расселл был вынужден вернуться в боксы, не завершив попытку. На этом фоне Антонелли вышел в лидеры, установив время 1:32.322 и опередив Пиастри на две десятых.

Позже механикам все же удалось восстановить машину Расселла. Он вернулся на трассу и в последнем быстром круге занял вторую строчку. Антонелли, тем временем, еще улучшил свой результат до 1:32.064.



Кими Антонелли стал победителем квалификации в Шанхае, завоевав первый поул в своей карьере и установив рекорд как самый молодой обладатель поула в истории Формулы 1.

Джордж Расселл уступил напарнику две десятых. Таким образом, во второй гонке подряд оба пилота Mercedes займут первый ряд стартового поля.

Второй ряд на старте разделят гонщики Ferrari — Хэмилтон и Леклер. С третьего ряда в гонку уйдут пилоты McLaren: Пиастри и Норрис.

Результаты квалификации: