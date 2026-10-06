Киану Аль-Азхари впервые выступит в Формуле-3

18-летний гонщик из Дубая Киану Аль Азхари в сезоне 2027 года дебютирует в Формуле 3 в составе Hitech.

В команде хорошо знакомы с Киану: в 2026-м он представлял Hitech в зимней серии европейской Формулы 3 и завоевал чемпионский титул, одержав две победы. Сейчас гонщик проводит полный сезон в европейской Формуле 3. За два этапа до завершения чемпионата он занимает третье место в личном зачёте, имея в активе три победы, три поула и четыре подиума.

Киану Аль Азхари: «Я рад продолжить сотрудничество с Hitech. Мы прошли этот путь вместе, и теперь я очень рад перейти с командой в Формулу 3 в следующем сезоне.

Для меня большая честь стать первым гонщиком из ОАЭ в Формуле 3. Я очень горжусь тем, что представляю свою страну на таком уровне и благодарен всем в ОАЭ за поддержку. Надеюсь, мой пример вдохновит молодых гонщиков из нашего региона и поможет им поверить, что перед ними открыты любые возможности».

Киану Аль Азхари — сын 53-летнего гонщика из ОАЭ Карима Аль Азхари. В 2014-м и 2015-м он выступал за команду GT Russian вместе с Алексеем Васильевым в гоночной серии Blancpain Endurance.