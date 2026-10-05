KGM Torres EVX получил приятное снижение цены благодаря гранту на электромобили

Одним из главных преимуществ KGM Torres EVX остаётся его стоимость, и теперь модель стала ещё немного доступнее. Автомобиль получил право на участие в Band 2 государственной программы Electric Car Grant (ECG), что означает снижение цены на £1,500.

Стартовая стоимость Torres EVX снизилась до £35,495. Таким образом, электромобиль оказался немного дешевле версии с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, новая цена существенно ниже стоимости самого доступного Skoda Enyaq. Чешская модель также участвует в Band 2 и с учётом ECG стоит £38,470.

Право Torres EVX на получение гранта последовало за одобрением заявки на электрический пикап Musso EV, который получил £5,000 в рамках plug-in van grant. Благодаря этому стартовая цена грузовика составляет £39,995 (including VAT), что делает его самым доступным электрическим пикапом на рынке.

KGM Torres EVX оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 73.4kWh производства BYD. Запас хода модели достигает 287 miles — примерно на 19 miles больше, чем сможет проехать базовый Enyaq 60 после полной зарядки. При этом электромобиль KGM уступает Skoda по скорости быстрой зарядки.

Примечательно, что на аккумулятор распространяется гарантия, превышающая обязательные восемь лет/100,000 miles. Покрытие действует до 10 years or one million kilometres (just over 620,000 miles).

Комментируя получение права на грант, управляющий директор KGM Motors UK Kevin Griffin заявил: “Making the move to electric needs to work for customers financially as well as practically. With Torres EVX now benefiting from the £1,500 Electric Car Grant and Musso EV qualifying for the £5,000 Plug-in Van Grant, there is additional support available to help reduce that initial cost of switching.”