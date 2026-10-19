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Где и как оформить международные водительские права: МВД разъяснило порядок оформления

МВД России сообщило, что международное водительское удостоверение нельзя оформить за границей: документ выдают подразделения ГАИ и МФЦ внутри страны.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2026, 10:53·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Оформить международное водительское удостоверение за пределами России нельзя. В пресс-центре МВД РФ сообщили, что такая процедура не предусмотрена. Внутри страны документ выдают подразделения ГАИ и многофункциональные центры.

В ведомстве уточнили, что международные водительские удостоверения можно получить в подразделениях ГАИ по месту обращения заявителя. Этот порядок установлен правилами выдачи документов.

«Вместе с тем, прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из подразделений Госавтоинспекции международных водительских удостоверений могут осуществляться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», — добавили в МВД.

С 1 марта 2027 года теоретический экзамен на водительские права будет проходить с фотографированием кандидатов, а также с записью звука и видео в аудиториях. Бумажная медицинская справка не понадобится, если сведения о ней уже внесены в единую электронную базу.

Ранее МВД разъяснило порядок возврата водительских прав после завершения срока лишения. Получить удостоверение в другом подразделении ГАИ можно будет после предварительной подачи заявления.

Кроме того, МВД пояснило, что ранее выданные водительские права разрешается заменить без сдачи экзаменов. Для обращения понадобятся документ, удостоверяющий личность, прежнее водительское удостоверение при его наличии и медицинская справка.

Автор: Иван Бахарев

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