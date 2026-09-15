Каждый второй вновь выбирает LADA: как изменилось качество современных автомобилей «АвтоВАЗа»

Почти каждый второй владелец автомобиля LADA при выборе следующей машины вновь отдает предпочтение LADA. Об этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал в интервью для программы «Картина мира» на телеканале «Культура».

«Сейчас практически каждый второй человек, купивший автомобиль АвтоВАЗа, продукцию АвтоВАЗа — LADA, он следующий автомобиль тоже приобретает автомобиль LADA. И мы надеемся, что таких поклонников или наших приверженцев нашей продукции станет еще больше», — сказал Максим Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» также отметил, что автомобили LADA проходят экспертную проверку качества по международным стандартам. По его словам, в этом отношении они полностью соответствуют другим автомобилям аналогичного класса.

«Это подтверждается тем, что на все автомобили мы даем ту же самую гарантию. Сегодня это, как правило, 3 года, 100 000 км. Или, если говорить на кузовные элементы, это 5 лет», — добавил Максим Соколов.

Недавно «АвтоВАЗ» рассказал о проверке геометрии кузовных деталей и зазоров на заводе в Тольятти. Для этого специалисты используют специальный контрольный калибр, разработанный на основе 3D-моделирования, а также щупы и 3D-сканеры. Полученные результаты применяют для корректировки технологии и оснастки.

Ранее стало известно, почему в последние годы повышается качество автомобилей LADA. Своим мнением по этому поводу с корреспондентом «Автоновостей дня» поделился директор по качеству автосборочных производств компании Виталий Парадизов.

Автор: Иван Бахарев

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