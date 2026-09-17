Каждый пятый легковой автомобиль, принадлежащий юридическим лицам, — китайского производства.

Китайские бренды занимают чуть более 20% в парке легковых автомобилей, зарегистрированных на юридические лица в России. Об этом говорится в отчете «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.07.2026 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

По состоянию на середину нынешнего года доля легковых машин китайских марок в собственности юрлиц достигла 20,5%. Таким образом, на каждый пятый автомобиль, оформленный на юридическое лицо, приходится «китаец».

Лидируют по этому показателю российские бренды — их доля составляет 33,8%. Далее расположились «японцы» с результатом 12,5%, «немцы» — 10,5%, а также «корейцы» — 8,1%.

Французские легковые автомобили занимают 4,6% парка юрлиц, американские — 4,4%. Доли чешских и белорусских брендов составляют 2,7% и 1,3% соответственно. У остальных производителей этот показатель не достигает 1%.

Более подробная информация о состоянии парка транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, содержится здесь.