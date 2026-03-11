Главная Новости Легковые автомобили В России на юридических лиц зарегистрировано каждое десятое транспортное средство
Корпоративный автопарк в России на 1 января 2026 года составляет 5,58 млн машин, включая легковые, грузовые автомобили, LCV и автобусы — данные АВТОСТАТ.
11.03.2026, 12:31·2 мин
Фото: Autostat.ru

По данным отчета агентства «АВТОСТАТ», на начало 2026 года в России насчитывается 5,58 млн автомобилей, находящихся в собственности юридических лиц. Этот показатель составляет 10,1% от совокупного автопарка страны.

Наибольший удельный вес среди корпоративной техники приходится на легковые автомобили — их зарегистрировано 2,32 млн единиц. В сегменте грузовых машин числится 1,93 млн транспортных средств, принадлежащих компаниям. Легкая коммерческая техника (LCV) занимает третью позицию — здесь на балансе юридических лиц находится 1,08 млн автомобилей. Минимальное количество корпоративных транспортных средств отмечено среди автобусов — их всего 0,25 млн штук.

Отметим, что именно в автобусном сегменте доля юридических лиц наиболее значительна. На них оформлено 74,7% всего автобусного парка страны, тогда как физическим лицам принадлежит 25,3%. В сегменте грузовых автомобилей на корпоративных клиентов приходится 54,2% от общего числа. Среди легких коммерческих автомобилей доля юридических лиц составляет 26,7%. Самый низкий показатель зафиксирован у легковых машин — только 4,9% из них оформлены на компании.

Подробные сведения о структуре и численности корпоративного автопарка в России на начало текущего года представлены в отчете агентства «АВТОСТАТ».

