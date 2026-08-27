Каждый третий автомобиль с пробегом оказался проблемным: как в России планируют очистить рынок подержанных машин

Примерно 30% автомобилей, представленных на вторичном рынке, имеют «скрученный» пробег. Такую оценку на круглом столе в Общественной палате РФ озвучил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Об этом пишут «Известия».

Согласно данным РОАД, около 35% продавцов не сообщают покупателям об участии автомобиля в ДТП или наличии технических неисправностей. В ассоциации подсчитали, что ежегодный ущерб клиентов от подобных махинаций превышает 635 млрд рублей. Речь идёт о переплате за проблемные автомобили.

Алексей Подщеколдин отметил, что за период эксплуатации в России автомобиль обычно проходит через от трёх до пяти собственников. При этом ни один из них не располагает полной и достоверной историей машины. Иногда такой информацией не владеют даже дилеры.

Президент РОАД привёл случаи, когда автосалоны по незнанию выставляли на продажу подержанные автомобили, а впоследствии выяснялось, что они были арестованы из-за долгов прежних владельцев.

По сведениям ассоциации, примерно 5% автомобилей на вторичном рынке имеют различные юридические ограничения. К ним относятся залог или арест, нахождение в розыске, а также другие ограничения.

В РОАД считают, что цифровая история транспортного средства способна сделать рынок подержанных автомобилей более прозрачным и цивилизованным. Ассоциация предлагает вести в электронном виде историю отечественных и импортных машин — от производства конкретного автомобиля до его утилизации.

Для этого, по мнению представителей РОАД, необходимо расширить перечень параметров и сведений в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС).

В ЭПТС предлагается фиксировать показания одометра при каждом обращении в технический центр. Кроме того, в документе должны отражаться выполненные в автосервисе работы и стоимость автомобиля по каждому договору купли-продажи.

Отдельный раздел предлагается отвести сведениям об авариях с участием машины и характере полученных повреждений. Также РОАД считает необходимым указывать в электронном паспорте даты введения и снятия ограничений и обременений. В список входят залог, арест, розыск и запрет на совершение регистрационных действий.

Завершать цифровую историю автомобиля должны данные о его утилизации. В документе также предлагается указывать организацию, переработавшую транспортное средство.

Ранее стало известно, что японские марки впервые за всю историю наблюдений опередили российские бренды по доле на рынке легковых автомобилей с пробегом в России. По словам эксперта, за январь—июль соотношение сил на вторичном рынке заметно изменилось, а продажи большинства популярных японских марок продолжили увеличиваться.

Автор: Андрей Сундуков

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