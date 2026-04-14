В марте продажи автомобилей в Казахстане упали на 13%

В марте 2026 года в Казахстане реализовано 17 099 новых легковых и коммерческих автомобилей. Такие данные предоставила пресс-служба «Казахстанского автомобильного союза» (КАО). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж сократился на 12,9%.

За первый квартал текущего года в стране было продано 44 757 автомобилей, что на 4,5% ниже показателя января – марта 2025 года.

По информации аналитиков агентства «АВТОСТАТ», отрицательная динамика на казахстанском авторынке наблюдается второй месяц подряд. В феврале снижение составило 16,1%, при этом предыдущие три месяца рынок демонстрировал рост.

В КАО подчеркивают, что несмотря на снижение, ситуация на рынке показывает признаки стабилизации после неудачного февраля. Также в организации отмечают, что при текущей динамике корректировка поставок становится неизбежной. На рынке происходит перераспределение долей между участниками, что свидетельствует о высокой конкуренции и растущем доверии потребителей к продукции отечественных автопроизводителей.

Лидирующие позиции на рынке остались прежними. Первое место занимает Hyundai, реализовавший 3 192 автомобиля, что на 28,3% меньше, чем в марте прошлого года. На втором месте – Kia с результатом 2 317 проданных машин, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Третью строчку занимает Chevrolet, снизивший продажи на 21,8% – до 2 142 автомобилей.

Значительный рост в марте продемонстрировал бренд Changan – продажи увеличились в 2,5 раза и составили 1 766 единиц. В пятерку лидеров также вошел Chery, реализовавший 1 270 автомобилей, что на 5,9% меньше прошлогоднего результата.