В мае автомобильный рынок Казахстана снизился на 5%

По итогам мая 2026 года в Казахстане было реализовано 18 393 новых автомобиля, включая коммерческую технику. Данный показатель оказался на 5,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба «Казахстанского автомобильного союза» (КАО).

С начала нынешнего года, за январь – май, в стране было продано 84 002 автомобиля. Это на 1,8% меньше, чем за те же пять месяцев предыдущего года.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что после роста продаж в апреле на 8,4% казахстанский авторынок в мае вновь продемонстрировал спад, как это уже происходило в феврале и марте. Несмотря на отрицательную динамику, в КАО подчеркивают, что интерес покупателей поддерживается благодаря широкому выбору моделей в различных сегментах, а также специальным предложениям дилерских центров.

Высокий уровень конкуренции между автомобильными брендами, по мнению экспертов, расширяет возможности для покупателей и стимулирует дилеров к повышению уровня обслуживания. Особое внимание уделяется китайским автопроизводителям, которые продолжают наращивать присутствие на рынке за счет локализации производства на территории Казахстана.

В конце весны лидером продаж стал бренд Hyundai, реализовавший 2 899 автомобилей, что на 27,4% меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение показателей, корейская марка вновь заняла первую строчку, опередив Chevrolet, который с результатом 2 339 проданных машин (-0,2%) оказался на втором месте. На третью позицию поднялся бренд Changan, сумевший реализовать 1 793 автомобиля и увеличить продажи на 17,5%.

Компания Kia, несмотря на сокращение продаж на 24,9% (1 505 автомобилей), осталась в пятерке лидеров. Замыкает этот рейтинг бренд Chery с результатом в 1 501 проданную машину, что на 9,8% больше, чем в прошлом году.