В августе авторынок Казахстана вырос на 6%

В августе 2026 года в Казахстане продали 19,1 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей. По данным пресс-службы «Казахстанского автомобильного союза» (КАО), показатель оказался на 6,3% выше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего за 8 месяцев реализовано 146,4 тыс. единиц автомобильной техники — на 2,3% больше результата января – августа 2025 года.

В КАО подчеркнули, что, несмотря на рост продаж и производства автомобилей в стране, доступность финансирования остается одним из главных условий обновления автопарка. Повышение ставок по автокредитам увеличивает нагрузку на покупателей и способно сдерживать спрос.

Первое место на авторынке Казахстана по итогам августа занял Hyundai. Продажи бренда увеличились на 1,3% по сравнению с августом 2025-го и достигли 3 604 единиц. Вторую позицию занял Chevrolet, реализовавший 2 764 автомобиля (+5,9%). Третьим стал Changan с результатом 2 217 шт. (+103,2%). В пятерку лидеров также вошли Kia — 1 556 шт. (-25,9%) и Chery — 1 129 шт. (+34,4%).