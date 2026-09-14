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В августе авторынок Казахстана вырос на 6%

Авторынок Казахстана в августе 2026 года вырос на 6,3%: продано 19,1 тыс. автомобилей, лидером стал Hyundai. За восемь месяцев — 146,4 тыс. машин.
РедакцияР
Редакция
14.09.2026, 09:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе 2026 года в Казахстане продали 19,1 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей. По данным пресс-службы «Казахстанского автомобильного союза» (КАО), показатель оказался на 6,3% выше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего за 8 месяцев реализовано 146,4 тыс. единиц автомобильной техники — на 2,3% больше результата января – августа 2025 года.

В КАО подчеркнули, что, несмотря на рост продаж и производства автомобилей в стране, доступность финансирования остается одним из главных условий обновления автопарка. Повышение ставок по автокредитам увеличивает нагрузку на покупателей и способно сдерживать спрос.

Первое место на авторынке Казахстана по итогам августа занял Hyundai. Продажи бренда увеличились на 1,3% по сравнению с августом 2025-го и достигли 3 604 единиц. Вторую позицию занял Chevrolet, реализовавший 2 764 автомобиля (+5,9%). Третьим стал Changan с результатом 2 217 шт. (+103,2%). В пятерку лидеров также вошли Kia — 1 556 шт. (-25,9%) и Chery — 1 129 шт. (+34,4%).

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Легковые автомобили (842)Продажи (1159)Грузовые автомобили (256)Автобусы (133)Марки-лидеры (390)Казахстан (37)Легкие коммерческие автомобили (248)

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