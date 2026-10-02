Кастомный «Урал» ИМЗ-8.103-10 глубоко переработали и выставили на продажу в Челябинске

В Челябинске на продажу выставили кастомный байк, созданный на базе ИМЗ-8.103-10 1993 года выпуска. Как сообщает портал CarsWeek, мотоцикл представляет собой чистокровный боббер. Его стоимость составляет 275 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Мотоцикл получил множество серьезных доработок, выполненных с инженерным подходом. Они позволили устранить основные проблемы, характерные для Уралов. В советском картере установлена полностью новая поршневая с деталями, изготовленными методом ковки в НПП «Автотехнология».

Головку блока цилиндров полностью пересобрали, использовав компоненты Audi и Volkswagen. Кроме того, байк оснастили новым маслонасосом и электростартером, а все сальники заменили на качественные Corteco.

Фото: Carsweek.ru

Штатный генератор заменили на 500-ваттный агрегат от «Урал Волк», дополненный кастомной ускоренной шестерней. Также на мотоцикл установили автомобильную аккумуляторную батарею на 40 амперочасов.

Байк получил заводское демпферное сцепление с гидровыжимом. В редукторе появилась скоростная 10-я главная пара, благодаря чему мотоцикл способен без перегрева и чрезмерной нагрузки на двигатель поддерживать адекватную крейсерскую скорость на трассе.

Фото: Carsweek.ru

Штатную вилку заменили деталью от Иж Орион, предварительно перебранной с использованием сальников Yamaha. Переднее колесо оснащено дисковым тормозом с суппортом Nissin и машинкой Yamaha.

Задний кастомный обод изготовили из докатки Kia и установили на него толстую резину Shinko.

Фото: Carsweek.ru

Внешность мотоцикла изменилась: байк превратился в полноценный эгоист-боббер. Раму и основные элементы обработали пескоструйной машиной, после чего нанесли порошковую краску.

Выхлопная система выполнена в кастомном стиле — «тромбоны». Бак переварили на основе Ижевского, а в качестве фары установили кастомную деталь от Nissan Murano.

Все критические узлы переделали с использованием импортных деталей, что должно обеспечить конструкции надежность. Байк своим ходом добрался до Крыма, где занял 2 место на профильном конкурсе.

Фото: Carsweek.ru

Цена в 275 тысяч рублей выглядит адекватной, поскольку самостоятельная сборка подобного проекта сейчас обойдется еще дороже. Байк подойдет коллекционерам или в качестве “мотоцикла выходного дня”, который обеспечит владельцу внимание всех участников дорожного движения.

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Фото: Авито