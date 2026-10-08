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В Челябинской области продают кастомный «Урал», переоборудованный в электромобиль

На Авито продают электрический мотоцикл Урал ИМЗ-8.103-10 1992 года с батареей Nissan Leaf, запасом хода 30 км и коляской за 270 тысяч рублей.
РедакцияР
Редакция
08.10.2026, 21:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На Авито появился необычный лот — классический советский мотоцикл Урал ИМЗ-8.103-10, у которого штатный бензиновый двигатель заменили электрическим. Об этом сообщает портал CarsWeek.

Фото: Carsweek.ru

Мотоцикл 1992 года выпуска получил электромотор напряжением 72 В вместо стандартного двухцилиндрового оппозитного двигателя. Механическую коробку передач при этом сохранили. Ее подключили к электромотору через сварную переходную плиту с кожухом, установленную на штатном месте. Раму модернизировать не пришлось.

Вместе с двигателем работает контроллер на 80 А в алюминиевом корпусе с ребрами охлаждения.

Фото: Carsweek.ru

Батарея собрана из уже использовавшихся ячеек электромобиля Nissаn Lеаf. Ее остаточная емкость составляет 40 А·ч, а запас хода достигает 30 км. Аккумулятор заряжается током 5А, поэтому полная зарядка занимает около 6 часов.

Установка умной ВМS с балансиром позволит контролировать состояние батареи по Вluеtооth.

Фото: Carsweek.ru

На ручку газа вынесены кнопки «вперёд / назад» и переключатель режимов. Предусмотрен и задний ход. При этом мотоцикл сохранил штатную коляску и может перевозить водителя, пассажира и груз.

Фото: Carsweek.ru

Сочетание родной коробки передач и особенностей электромотора обеспечивает высокий крутящий момент с самых низких оборотов. Благодаря этому мотоцикл подойдет для деревни, грязи и перевозки грузов. Кроме того, он работает тихо и не требует регулярной настройки карбюраторов.

Фото: Carsweek.ru

К недостаткам можно отнести небольшой запас хода, длительную зарядку и невозможность официально оформить такую переделку в ГИБДД. Продавец отдельно отмечает, что мотоцикл предназначен для сельской местности. Выезд на дороги общего пользования может обернуться штрафом и помещением электробайка на штраф-стоянку.

Цена в 270 тысяч рублей выглядит вполне адекватной для уникального мотоцикла, существующего в единственном экземпляре.

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Фото: Авито

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