Кастомный «Урал» с новым двигателем выставили на продажу в Пензенской области

На классифайде Авито опубликовано объявление о продаже необычного мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10 1990 года выпуска. Об этом сообщает портал CarsWeek.

Фото: Carsweek.ru

Главная особенность лота заключается в масштабной доработке, которую провел владелец. Он заменил несколько ключевых узлов, рассчитывая улучшить проходимость и повысить надежность конструкции.

В частности, на мотоцикл установили новый одноцилиндровый дизельный двигатель с электростартером. Заявленный расход топлива составляет 2 литра на 100 км, однако технические характеристики мотора продавец не раскрыл. Кроме того, он использовал заводскую коробку передач от Днепра, подключив ее через переходную плиту. Раму переварили и раздвинули, а также установили генератор от Жигулей.

Фото: Carsweek.ru

Изменения коснулись и подвески с тормозной системой. Переднюю вилку заменили на рычажную конструкцию от мотоцикла Днепр. На ней установили гидравлические тормоза, собранные из компонентов тормозов от Жигулей. Автомобильные запчасти также использовали при создании новых амортизаторов.

На люльку вывели полноценный привод с блокировкой дифференциала. Мосты и редукторы при этом полностью пересобрали с нуля.

Фото: Carsweek.ru

Владелец оснастил мотоцикл датчиками топлива и температуры двигателя, новым обвесом и фаркопом. В комплект туристического снаряжения входят палатка, топорик и канистра.

Проведенные доработки делают байк подходящим для поездок по бездорожью. Его можно использовать для перемещений по деревне, а также для поездок на охоту и рыбалку.

Фото: Carsweek.ru

При этом выезд на дороги общего пользования может вызвать сложности. Из-за многочисленных конструктивных изменений легальная постановка такого мотоцикла на учет, скорее всего, окажется невозможной. Первая встреча с ГИБДД может закончиться отправкой транспортного средства на штрафстоянку.

Фото: Carsweek.ru

Определить рыночную стоимость мотоцикла непросто, поскольку он является единственным в своем роде. Автор объявления оценил его в 360 тыс рублей, но отметил, что готов обсудить цену с реальным покупателем.

Подробнее — в объявлении.

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Фото: Авито