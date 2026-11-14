Карун Чандхок: удастся ли Расселлу отыграться в 2027 году?

В 2026 году Джордж Расселл считался основным претендентом на чемпионский титул, однако его молодой напарник по Mercedes Кими Антонелли убедительно превзошёл значительно более опытного британца.

Теперь возникает вопрос, сможет ли Расселл взять реванш в следующем сезоне. От этого во многом может зависеть дальнейшее развитие его карьеры.

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне комментатор и эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок видит два основных варианта развития событий. По его мнению, Расселл может повторить достижение Нико Росберга, который в 2016 году выиграл чемпионат мира, либо его карьера пойдёт по сценарию Даниэля Риккардо.

«Мне очень интересно посмотреть, что будет происходить в следующие 15 месяцев – от нынешнего момента до конца следующего сезона, – рассуждал Чандхок. – Для Расселла есть два пути: или он сможет то, что удалось Нико Росбергу в 2016 году, т.е. подняться на более высокий уровень и выиграть титул после этого сезона, когда он однозначно проигрывал напарнику.

Или для него всё закончится тем, что он окажется в положении Даниэля Риккардо, который был в Red Bull Racing гонщиком номер один, но затем в команду пришёл этот юнец Макс Ферстаппен, который оказался таким талантом, какие появляются раз в поколение. В итоге Даниэль решил, что если ему не удаётся одолеть этого парня, то надо перейти в другую команду. И он выбрал Renault.

Закончится ли всё для Джорджа именно таким образом, если в течение следующих 15 месяцев он осознает: «Я не могу одолеть этого парня в этой команде – значит, надо начинать думать о каком-то другом варианте». Мне интересно посмотреть, какой сценарий выберет Джордж».

По словам 28-летнего Расселла, в нынешнем сезоне ему пришлось столкнуться с большим количеством проблем, на решение которых уходили все силы. За весь год, как утверждает британец, было лишь шесть уик-эндов, когда всё складывалось удачно.

«Несомненно, у него действительно было больше сложностей, чем у напарника, – продолжил Карун. – Но кроме того, по его собственному признанию, он был не таким быстрым, как Антонелли. Поэтому я считаю, что Кими выиграл чемпионат, потому что из двух гонщиков Mercedes именно он был самым быстрым. И у этой команды в течение всего сезона была самая быстрая машина.

Но, по-моему, досрочно Кими стал чемпионом как раз потому, что Джорджу намного чаще не везло. Мексиканский этап просто стал своего рода итогом всего этого: Расселл стартовал из первого ряда, но на первом круге двигатель на его машине не развивал нужной мощности, и он потерял несколько позиций, после чего просто застрял в трафике. В общем, ещё одна неудачная гонка просто подытожила всё, что происходило по ходу сезона…»