Карлос Сайнс: «Я рад, что Шарль не пострадал»

Гран При Италии стал седьмым этапом сезона подряд, на котором гонщики Williams не набрали очков. Карлос Сайнс занял 13-е место, показав лучший результат британской команды за последние шесть гонок. Однако, говоря о событиях в Монце, он прежде всего упомянул аварию Шарля Леклера, своего бывшего напарника по Ferrari.

Карлос Сайнс (13-й): «Прежде всего я рад, что Шарль не пострадал, ведь авария была очень серьёзной. Если говорить о нашем выступлении, то, учитывая все наши сложности, можно сказать, что мы неплохо провели и гонку, и этот уик-энд в целом.

Вчера нам удалось уверенно провести квалификацию, а сегодня мы хорошо стартовали, и машина была способна на более-менее нормальный темп. Благодаря пит-стопу в период, когда на трассе был введён режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), мы смогли опередить Эстебана Окона. Наши механики действовали очень чётко и слаженно, а благодаря хорошему темпу под конец мне удалось обогнать и Оливера Бермана.

Теперь я в предвкушении гонки в Мадриде, которая пройдёт в следующий уик-энд».

Алекс Элбон (17-й): «Мы постарались максимально растянуть отрезок дистанции на комплекте жёстких шин, который я получил, когда гонка была остановлена красными флагами. Это было рискованно, ведь ближе к финишу резина неизбежно потеряла эффективность из-за деградации, но всё-таки попытаться стоило.

Гоночный темп сегодня был лучше, чем на нескольких предыдущих этапах, в том числе и потому, что в этот уик-энд мы получили новую силовую установку. Однако результат отражает возможности нашей машины и говорит о том, что мы должны предпринять, чтобы выйти на тот уровень, на каком хотим быть.

Но сегодняшнюю тактику нужно проанализировать, чтобы понять, что можно было сделать по-другому. Темп был вполне приличный, однако всегда есть какие-то моменты, над которыми стоит поработать.

В Мадриде нас ждёт совершенно другая трасса, и там нам придётся непросто, но мы готовы принять этот вызов».