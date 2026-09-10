Карлос Сайнс: «Williams будет непросто в Мадриде»

Карлос Сайнс неоднократно рассказывал, что с детства мечтал о проведении гонки Формулы 1 в Мадриде. Поэтому испанский гонщик особенно рад приветствовать друзей-соперников в родном городе. Вместе с тем пилот Williams признаёт: на новой трассе его команда едва ли сможет рассчитывать на высокий результат.

Карлос Сайнс: «Это мой родной город, здесь я рос, здесь делал первые шаги в автоспорте: когда мне было 10 лет, и я был совсем юным картингистом, то мечтал стать гонщиком Формулы 1. С тех пор прошло почти 20 лет, теперь я выступаю в Формуле 1 и готовлюсь к Гран При Испании в нашем городе – в это с трудом верится, и я этим невероятно горжусь!

Уверен, что в этот уик-энд получу немало удовольствия, и хотя он обещает быть очень напряжённым, приятный переживаний будет очень много! Пока я прокатился по этой трассе только на дорожном споркаре, к тому же в тот момент она ещё не была достроена. В общем, тот опыт совершенно не был репрезентативным по сравнению с теми кругами, что я проехал на симуляторе пару дней назад.

Также я смотрел видеозаписи, сделанные бортовыми камерами машин Формулы 3 на тестах, изучал кое-какие данные телеметрии и старался как можно лучше подготовиться. Хотя на самом деле по-настоящему мы познакомимся с трассой только завтра во время первой тренировки. И мне уже представляется, что в реальности она выглядит иначе. Во всяком случае она отличается от трасс, где мы обычно выступаем.

Но не секрет, что нашей команде на MadRing придётся непросто – это уже можно прогнозировать, просто глядя на конфигурацию кольца. Но я приложу все усилия и настроен максимально упорно трудиться, чтобы 2026-й остался последним годом, когда у меня не было шансов претендовать на более высокий результат.

К следующему этапу Williams готовит целый ряд технических новинок, которые, конечно, должны помочь продвинуться вперёд и повысить наши шансы побороться за очки в Баку. Но мы остаёмся реалистами и признаём, что этого всё равно недостаточно, мы по-прежнему не на том уровне, на каком хотим быть. Поэтому основные надежды связываем со следующим годом.

Разумеется, если я подписал новый контракт с нашей командой, то это значит, что я по-прежнему в неё верю. Можно сказать, сейчас мы просто налетели на некую кочку на нашем пути, но способны изменить ситуацию, в которой оказались в этом году. По ходу сезона мы извлекли немало уроков, поскольку результаты не соответствуют нашим собственным стандартам, но то, что происходит сейчас, должно помочь команде исправить многое из того, чтобы мы делали неправильно».

На вопрос о том, многих ли он лично пригласил на важную для него гонку, Карлос ответил: «Могу сказать, что на свою именную трибуну я зарезервировал 100 приглашений для семьи и моих друзей, и они разошлись буквально за пару дней. Поэтому в следующем году надо будет зарезервировать побольше мест на этой трибуне.

Я же вижу, что все в предвкушении этой гонки, все очень рады, что смогут её посмотреть, побывать на автодроме и в паддоке, а также поболеть. Мы все наблюдали за процессом строительства MadRing, и теперь, когда автодром готов, всем интересно проверить, что получилось».