Карлос Сайнс: Williams опережает лишь Cadillac

Гонка в Зандфорте стала шестым этапом подряд, на котором пилоты Williams не набрали очков. После финиша в воскресенье Карлос Сайнс признал, что по чистой скорости команда опережает только Cadillac и не может конкурировать с остальными соперниками.

«Результаты примерно соответствуют ожиданиям – мы в конце пелотона, – говорит Карлос Сайнс. – Сейчас мы опережаем только Cadillac. Если говорить о гоночном темпе, то Aston Martin находится совершенно в другой лиге, поэтому мы не могли бороться с ними. Впрочем, с кем-либо ещё тоже не могли.

Если посмотреть на последние пять гонок, то мы находились примерно на одном уровне – такова наше нынешняя ситуация.

Для меня уик-энд получился очень сложным из-за нестабильной работы некоторых компонентов машины, что не позволило подобрать правильные настройки на гонку. Команда собрала много данных, которые предстоит проанализировать с учётом тех проблем, с которыми я столкнулся. Уверен, это позволит нам лучше понять причины и поможет в будущем».