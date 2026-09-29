Карлос Сайнс-старший готовится к очередному ралли «Дакар»

В 64 года Карлос Сайнс-старший продолжает карьеру в ралли-рейдах. На этой неделе он выступает в «Ралли Марокко» — четвёртом этапе чемпионата мира, который проходит с 28 сентября по 3 октября.

Гонка станет заключительной проверкой Ford Raptor перед очередным марафоном «Дакар», традиционно проводимым в начале января. Сайнсу и его команде предстоит оценить готовность автомобиля к главному старту 2027 года и понять, позволит ли техника бороться за победу.

На двух предыдущих этапах команда Ford столкнулась с проблемами. В Португалии обе машины сошли из-за технических неполадок, а этап в Аргентине также не обошёлся без сложностей.

Перед стартом Rallye du Maroc знаменитый специалист по ралли-рейдам сохраняет оптимизм. Он надеется, что команде удалось повысить надёжность техники: «Это мой третий год с Ford, и если в последней гонке перед «Дакаром» что-то произойдёт, это будут плохие новости. Просто хочется нормально преодолеть дистанцию ралли, избежав неприятностей. Сейчас это моё главное желание, потому что позади целая серия гонок, в который по той или иной причине мы либо вообще сходили с дистанции, либо не добирались до финиша этапа в какой-то из дней.

В общем, сейчас это задача номер один. И, разумеется, мы также хотим проверить себя на фоне соперников и посмотреть, на каком уровне мы находимся. Но у меня уверенный настрой».