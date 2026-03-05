Карлос Сайнс: Попробуем компенсировать потерянное

Карлос Сайнс, пилот команды Williams, накануне первого этапа нового сезона отметил, что коллектив столкнулся с немалыми трудностями, однако намерен не сдаваться и бороться с возникающими проблемами.

Сайнс подчеркнул, что межсезонье выдалось для команды непростым, но весь коллектив сохраняет оптимизм и нацелен на то, чтобы компенсировать упущенное по ходу чемпионата. По его словам, все в Williams смотрят на предстоящий сезон с позитивным настроем и готовятся приложить максимум усилий для прогресса.

Пилот также напомнил о возможных сложностях в ближайший гоночный уик-энд. Особое внимание Сайнс уделил этапу в Мельбурне, где, по его мнению, всегда есть шанс воспользоваться неожиданными возможностями, которые предоставляет непредсказуемость трассы.

Одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию, Сайнс назвал вступление в силу нового регламента. Он отметил, что гонщикам предстоит адаптироваться к особенностям поведения новых автомобилей и силовых установок, что особенно остро проявится на трассе в Альберт-парке. Здесь, по словам Карлоса, расход энергии будет значительно выше, чем на тестах в Бахрейне, а значит, и сценарий гонки может оказаться совершенно иным.

Говоря о перспективах Williams, Сайнс признал, что команда пока не достигла желаемого уровня. Он отметил, что разрыв между топ-командами и группой середняков, в которую входит и Williams, вероятно, увеличится в этом году. По мнению пилота, многое будет зависеть от того, как команда стартует в новом сезоне и удастся ли сократить отставание от лидеров.

Сайнс не исключает, что сложностей в этом году будет еще больше, чем в предыдущем. Внутри Williams продолжается анализ причин тяжелого межсезонья 2026 года, и для Карлоса ключевой задачей остается постепенное улучшение результатов. Он выразил готовность приложить все усилия для поиска верного направления развития, а также отметил, что команда должна максимально оперативно реагировать на любые возникающие проблемы.