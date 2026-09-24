«Похоже, мы несколько сократили отставание»: Карлос Сайнс

Команда Williams привезла в Баку несколько технических новинок. Оба гонщика отметили, что обновления позволили немного улучшить показатели, хотя тренировки сопровождались техническими неполадками. В первой сессии на машине Карлоса Сайнса загорелись тормоза. Несмотря на это, пилот считает, что модернизированная FW48 стала немного быстрее по сравнению с предыдущими этапами сезона.

Алекс Элбон (16-й): «В первый день тренировок основное внимание мы уделяли работе технических новинок. По-моему, в плане конкурентоспособности нам удалось немного прибавить, поведение машины оставляет довольно неплохое впечатление, однако ещё предстоит разобраться в ряде моментов и постараться добиться дальнейшего прогресса.

Вечером проанализируем всё собранную информацию, чтобы понять, каким образом нужно действовать в процессе подготовки к завтрашнему дню, чтобы улучшить баланс обеих машин».

Карлос Сайнс (17-й): «Как и ожидалось, сегодня нам удалось сделать шаг вперёд, и особых сюрпризов не было. К сожалению, день сложился не лучшим образом, в обеих тренировках мы теряли время из-за проблем с машиной, в том числе они были связаны с тормозами.

Поэтому удалось проехать меньше кругов, чем было запланировано, чтобы всё проанализировать так, как нам хотелось, однако у нас запасе ещё есть третья тренировка.

В целом машина оставила более приятные впечатления, и похоже, что мы несколько сократили отставание от команд середины пелотона, и сейчас с процессе подготовки к завтрашнему дню мы должны сделать ряд правильных шагов».