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Карлос Сайнс опроверг информацию о переговорах с Audi

Карлос Сайнс опроверг переговоры с Audi и объяснил, почему решил продлить контракт с Williams, несмотря на трудный период для команды Формулы-1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.08.2026, 12:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлой неделе Williams объявила о продлении контракта с Карлосом Сайнсом. До этого в прессе активно обсуждалась возможность перехода испанского гонщика в Audi, однако после подписания нового соглашения с Williams Карлос опроверг информацию о переговорах с командой из Хинвила.

«Разговоры про Audi – обычные слухи из паддока, – рассказал Карлос Сайнс британской прессе во время этапа в Зандфорте. – Могу подтвердить, что в этом году я всерьёз не рассматривал переход в другую команду.

Перед подписанием контракта, конечно, всегда оцениваешь ситуацию в целом и рассматриваешь разные варианты. Но когда мы всё взвесили, я понял, что для меня есть ещё один очень важный момент – мне никогда не нравилось уходить из команды в трудный для неё период.

Не в моём характере переходить в другую команду, если после моего прихода ситуация стала хуже. Когда я решил присоединиться к Williams, я понимал, что без сложных периодов не обойдётся. Сейчас мы действительно переживаем особенно трудный момент, но я готов это принять.

Никто в команде не доволен нынешней ситуацией, и все мы стараемся как можно скорее её изменить. Но, как я уже сказал, не в моём характере бросать команду, когда начинаются трудности».

Источник

Карлос Сайнс-младший (352)Williams (586)Audi (329)

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