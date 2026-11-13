Карлос Сайнс: отец раскрыл мне секрет успеха

В январе Карлос Сайнс-старший вновь выйдет на старт «Дакара» за рулём гоночного внедорожника Ford Raptor T1+. Он намерен побороться за пятую победу в легендарном ралли-рейде. Впервые Сайнс выиграл это тяжелейшее соревнование в 2010 году, выступая за заводскую команду Volkswagen.

Его сын Карлос проводит второй сезон за Williams в Формуле 1. В отличие от прошлого года, нынешний чемпионат складывается для него непросто, однако гонщик надеется на улучшение результатов команды в 2027-м.

Карлос неоднократно говорил, что берёт пример с отца и считает его отношение к работе профессионального гонщика образцовым.

«Когда я вместе с отцом проехал на его внедорожнике Ford, подготовленном для "Дакара", я думал, что так управлять машиной невозможно, – вспоминал он, – поделился Карлос, принимая участие в бразильском подкасте Pelas Pistas. – Ты видишь кочку, при этом машина несётся на скорости 160-170 км/ч, её подбрасывает, и ты чувствуешь перегрузки. В моём случае поездка продолжалась минут десять, но я постоянно потел и испытывал непрерывный стресс.

Это было впервые, когда мне было страшно в машине, и я думал о том, какие это колоссальные нагрузки, если ехать в таком режиме часа четыре. Отец посмотрел на меня и сказал: "Можешь представить, каким сумасшедшим я был за рулём 20 лет назад!"

Фото: F1news.ru

В детстве, когда мне было 8 или 9 лет, испанское телевидение показывало только гонки Формулы 1, хотя отец в то время уже был известным человеком. Впервые побывав на Гран При Испании в 2005 году, я сказал ему, что хочу стать таким же гонщиком, как мои кумиры – Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер или Кими Райкконен. Я был просто очарован!

Когда мне исполнилось 13 или 14 лет, я впервые сел за руль раллийной машины. Это был один из лучших дней моей жизни. Я даже удивлялся, почему не попробовал этого раньше. Но к тому времени уже был включён в молодёжную программу Red Bull и мечтал о Формуле 1…

Отец раскрыл мне секрет успеха: нужно уделять внимание всем нюансам, работать усерднее остальных и стараться контролировать всё, что находится в сфере твоих возможностей. Он объяснял это мне ещё со времён картинга, и такой подход стал основой всего, что я делаю в Ф1.

Я умею по данным телеметрии отследить все те ощущения, что испытываю за рулём машины, и это позволяет добиваться улучшений, двигаться вперёд, находить правильное направление развития».