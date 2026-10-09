Главная Новости Карлос Сайнс-младший «От гонщиков с детства пахнет бензином» — Карлос Сайнс
Новости

«От гонщиков с детства пахнет бензином» — Карлос Сайнс

Дым от лесных пожаров повысил загрязнение воздуха в Сингапуре до 160 баллов: FIA следит за ситуацией, а Карлос Сайнс оценил риски для пилотов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2026, 10:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Дым от лесных пожаров в Индонезии вызвал ухудшение качества воздуха в Сингапуре. За последние 24 часа значение индекса загрязнения менялось от 101 до 160. При показателе выше 150 людям рекомендуют надевать маски перед выходом на улицу.

В FIA обеспокоены ситуацией с качеством воздуха, однако пока не ожидается, что активность на трассе будет остановлена. По мнению инженеров команд, дым от лесных пожаров не окажет влияния на машины и моторы.

Карлос Сайнс отметил, что гонщикам не привыкать к подобным условиям:

«Вы называете этот воздух смогом, но в данном случае мы делаем то, что нам скажет руководство. Если они решат, что гоняться в таких условиях вредно, мы выполним их рекомендации.

Знаете, мы с детства в картинге, от нас с одиннадцати лет пахнет бензином. Не знаю, можно ли назвать наш спорт здоровым, но нам он очень нравится».

Источник

Карлос Сайнс-младший (379)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация