«От гонщиков с детства пахнет бензином» — Карлос Сайнс

Дым от лесных пожаров в Индонезии вызвал ухудшение качества воздуха в Сингапуре. За последние 24 часа значение индекса загрязнения менялось от 101 до 160. При показателе выше 150 людям рекомендуют надевать маски перед выходом на улицу.

В FIA обеспокоены ситуацией с качеством воздуха, однако пока не ожидается, что активность на трассе будет остановлена. По мнению инженеров команд, дым от лесных пожаров не окажет влияния на машины и моторы.

Карлос Сайнс отметил, что гонщикам не привыкать к подобным условиям:

«Вы называете этот воздух смогом, но в данном случае мы делаем то, что нам скажет руководство. Если они решат, что гоняться в таких условиях вредно, мы выполним их рекомендации.

Знаете, мы с детства в картинге, от нас с одиннадцати лет пахнет бензином. Не знаю, можно ли назвать наш спорт здоровым, но нам он очень нравится».