Карлос Сайнс: «Не знаю, что происходит с FIA в этом году»

До финиша Гран При Сингапура среди гонщиков Williams добрался только Карлос Сайнс. Он завершил гонку на 14-м месте, тогда как его напарник Алекс Элбон сошёл на последнем круге и был классифицирован 18-м.

В обеих классификациях минувшего уик-энда Карлос, вероятно, мог рассчитывать на более высокий результат. Однако ему помешали ошибки, допущенные дирекцией гонки. В пятницу, во время первой сессии квалификации к спринту, на его машине, как и ещё на нескольких, невозможно было активировать режим обгона. Из-за этого силовая установка не развивала максимальной мощности.

В субботу произошёл сбой в системе хронометража FIA. В результате Нико Хюлкенберг избежал штрафа за то, что помешал Сайнсу во второй части основной квалификации уик-энда.

Воскресную гонку Карлос начинал с 13-й позиции. На старте ему удалось опередить нескольких соперников и пробиться в первую десятку, но затем на машине возникли проблемы с батареей. Гонщики Haas, которых он успел обойти, воспользовались этим и вернули свои позиции.

«Если честно, после неплохой субботней квалификации всё шло отлично, но только до первого круга гонки, – цитирует Сайнса испанская газета Marca. – Я понимал, что всё зависит от хорошего старта, поэтому мы решили пойти на риск и начать гонку на мягких шинах.

Стартовал я с чистой стороны трассы и был готов рисковать, чтобы проверить, смогу ли пробиться в призовую десятку и удержаться в ней. Старт получился очень удачно, но затем, к сожалению, на первых пяти кругах начались проблемы с батареей.

А когда ситуация стабилизировалась, нам просто не хватило темпа, чтобы заработать очки. Поэтому рано или поздно меня бы в любом случае опередили бы. К сожалению, мы видели, что наша машина не была способна на хороший темп».

При этом на протяжении многих кругов Сайнс сдерживал натиск Арвида Линдблада, который ехал на явно более быстрой машине. Об этом также свидетельствует результат другого гонщика Racing Bulls: Лиам Лоусон занял 7-е место.

Говоря о проблемах, возникших по вине FIA, испанский гонщик Williams заявил следующее: «Не знаю, что в этом году происходит с FIA, тем более что всё это постоянно сказывается на Williams и прежде всего на мне.

Сначала в первой части квалификации к спринту моей машине не хватало мощности, затем в субботу мне помешали завершить круг, а другой гонщик не был оштрафован. Когда речь обо мне, стюарды, не задумываясь, лишают меня стартовых позиций, как это было, например, в Баку, хотя я сбросил скорость под жёлтыми флагами. В общем, я не понимаю, что в этом году с ними творится, они всегда готовы устроить нам холодный душ. Но хочется надеяться, что в следующем году ничего такого не будет».