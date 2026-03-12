Главная Новости Williams Карлос Сайнс: «Не ожидаю стремленного прогресса от Williams»
Команда Williams испытывает дефицит скорости в новом сезоне Формулы-1 и не ожидает улучшений в ближайших гонках, заявил Карлос Сайнс.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
12.03.2026, 14:02·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда Williams столкнулась с нехваткой скорости на первом этапе сезона в Мельбурне, что не позволило ей побороться за очки. Перед стартом Гран При Китая пилот Карлос Сайнс отметил, что на данный момент у коллектива отсутствует быстрое решение этой проблемы, а улучшения в ближайших гонках ожидать не стоит.

Карлос Сайнс заявил: «Совершенно очевидно, что нам нужно улучшить машину во всех областях. Мы не на тех позициях, на которых хотим быть, и совершенно точно недовольны тем, как провели уик-энд в Австралии. Но зато мы увидели все слабые места и области, в которых должны прибавить.

Я не думаю, что в краткосрочной перспективе, в следующих двух гонках, результаты как-то изменятся по сравнению с теми, которые вы уже видели. Я больше рассчитываю на то, что во во второй четверти сезона мы начнём видеть определённый прогресс».

Карлос Сайнс-младший (266)Williams (428)

