Карлос Сайнс о предстоящей гонке: «Не исключаю, что гонка будет весёлой»

Карлос Сайнс считает, что в Монце Williams может выступить лучше, чем на нескольких предыдущих этапах сезона, однако заметной разница, по его мнению, не будет. При этом он не полностью согласен с прогнозами экспертов, ожидающих большого количества обгонов и возможного «эффекта йо-йо», о котором говорят инженеры.

Карлос Сайнс: «Думаю, лидеру будет сложно оторваться от пелотона, ведь его машина будет первой таранить воздух, а затем постепенно сформируется несколько групп, и каждый в итоге окажется в той из них, которая будет соответствовать его темпу. И когда ты едешь в такой группе, вырваться из неё непросто.

В общем, я полагаю, что этот Гран При Италии сложится по-своему любопытно. Если вас интересует моё мнение, то я предпочитаю классическую Монцу, когда двигатели не теряли часть мощности на половине прямой. И всё-таки я уверен, что несмотря на эти негативные моменты, сейчас есть свои плюсы, поэтому не исключаю, что гонка будет весёлой.

К сожалению, я не думаю, что наша машина как-то особенно хорошо покажет себя в в Монце, ведь в этом году мы пока не проверяли, как она поведёт себя с настройками на минимальное лобовое сопротивление.

Сильных сторон у шасси FW48 очень мало, именно поэтому его эффективность так нас расстраивает. При этом умашины множество недостатков, поэтому мы не ждём никаких чудес. Такова реальность, именно поэтому мы должны так много всего изменить в процессе подготовки к следующему году.

Может быть, Aston Martin и Cadillac и удастся опередить за счёт более высокой максимальной скорости, но меня это не особо радует. Это не тот уровень, на каком хочется быть и на каком мы должны выступать. Для меня нет особой разницы, боремся мы за 16-17 место, или за 14-15-е.

Сейчас меня волнует, как мы подготовимся к этапу в Баку, где станет понятно, работают ли технические новинки и дают ли они тот эффект, которого мы ожидаем. Прежде всего надо выяснить, всё ли у нас хорошо с корреляцией между расчётами, сделанными в аэродинамической трубе, и тем, что происходит на трассе. Мы должны быть в этом уверены в процессе подготовки к следующему сезону – сейчас это важнее всего».