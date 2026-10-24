Карлос Сайнс после этапа в Остине: «Мы знали, что в Остине будет непросто»

Для Williams пятничные заезды в Остине сложились непросто. В первой сессии команда собирала данные об эффективности различных вариантов настроек и конфигурации, ориентируясь на подготовку к следующему году. Во второй тренировке инженеры оценивали износ шин на длинной дистанции, однако пилоты Williams оказались в нижней части протокола.

Карлос Сайнс (20-й): «Мы знали, что в Остине будет непросто. Затяжные быстрые и среднескоростные повороты не подходят нашей машине, поэтому мы использовали первую тренировку для оценки разных вариантов настроек и конфигурации – эта информация поможет при подготовке к следующему году.

Во второй тренировке мы вернулись к обычному плану, но, к сожалению, проблемы с недостаточной эффективностью машины подтвердили наши опасения. Тем не менее, уик-энд только начинается, мы продолжим анализировать данные и постараемся прибавить».

Алекс Элбон (22-й): «Пятница получилась сложной. Мы использовали первую тренировку для аэродинамических тестов, чтобы собрать данные как для текущего сезона, так и для разработки машины 2027 года. Ночью нужно многое проанализировать, но посмотрим, что принесёт остальная часть уик-энда».