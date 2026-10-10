Карлос Сайнс заявил: «Мы слишком долго ждали в гараже»

Попадание одного из пилотов Williams в финальную часть квалификации казалось маловероятным, однако Карлос Сайнс полагал, что команда могла побороться за такой результат. Поэтому 14-я позиция стала для него разочарованием. Алекс Элбон завершил борьбу уже в первой сессии.

Карлос Сайнс (14-й): «В первой части квалификации мы проехали несколько отличных кругов – я чувствовал уверенность за рулём и показывал уверенный темп, поэтому жаль, что во второй сессии мы действовали не лучшим образом.

Мы слишком долго ждали в гараже, после чего всё пошло не так, как надо: пришлось поторопиться, чтобы вовремя начать круг, но по ходу моей заключительной попытки на 1-м секторе мне помешала машина Audi.

Надеюсь, завтра мы сможем стартовать с 13-й позиции, а это чистая сторона трассы. Хотя обгонять в Сингапуре чрезвычайно сложно, приложим все усилия, чтобы показать хороший результат».

Алекс Элбон (18-й): «Я был более-менее доволен тем, как проехал круг, однако сегодня этого было недостаточно, чтобы пройти во вторую часть квалификации.

После инцидента в спринте нам пришлось кое-что поменять в машине, и я благодарен за то, что команда успела подготовить её к квалификации. Завтра на ждёт долгая гонка, и сложно прогнозировать, как будут развиваться события.

Похоже, деградация резины пока на нормальном уровне, поэтому интересно посмотреть, кто какую тактику выберет, тем более все знают, насколько сложно здесь обгонять. В любом случае, постараемся полностью выложиться…»

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Сегодняшняя квалификация прошла лучше, чем вчерашняя, и темп, который мы показали, ближе к тому уровню, на какой мы рассчитывали. Но результаты в средней группе команд очень плотные.

Карлос проехал несколько хороших кругов, однако мы не успели провести последнюю попытку, потому что намеренно выехали из боксов довольно поздно, чтобы состояние трассы было как можно лучше. Одна из систем показала, что он пересёк линию уже после клетчатого флага, хотя на самом деле это не так.

Но мы должны действовать более чётко, отладить рабочий процесс и продолжать атаковать. Если говорить об Алексе, то после инцидента в спринте команде пришлось проделать с его машиной большую работу, и ему было не вполне комфортно за рулём.

После квалификации мы всё проанализируем и посмотрим, что нужно предпринять, чтобы завтра оба гонщика смогли выступить более уверенно».