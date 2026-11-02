«Мы больше не в состоянии бороться с Haas», — заявил Карлос Сайнс

Гонщики Williams завершили гонку в Мехико на 14-й и 15-й позициях. Алекс Элбон оказался впереди напарника, хотя в последнее время такое происходило нечасто. В отличие от Карлоса Сайнса, он в целом положительно оценил итоги уик-энда.

Карлос Сайнс (15-й): «Прежде всего надо отметить успех Кими Антонелли! Он отлично провёл этот сезон, поэтому мы поздравляем и его, и команду Mercedes.

Если говорить о наших делах, то мы были на тактике одного пит-стопа и первую половину гонки провели неплохо. До определённого момента всё шло нормально, но затем после последнего рестарте неожиданно возникли сложности, и я не смог нормально проехать первый круг после возобновления гонки.

Если честно, после этого я лишь боролся с машиной – не знаю, что произошло на этом последнем отрезке дистанции, но машина вела себя совершенно иначе, не так, как в начале гонки. Я пытался отыграть потерянные позиции, но баланс изменился к худшему, а перегрев машины только осложнял ситуацию.

Впрочем, примерно таких результатов я и ожидал. Стало понятно, что мы так сильно отстаём, что больше не в состоянии на равных бороться с Haas. Должен признать, что это очень сильно расстраивает, но как есть, так и есть. Хочется, чтобы этот год поскорее закончился».

Алекс Элбон (14-й): «Мы уверенно провели эту гонку. Вероятно, ставка на тактику двух пит-стопов была ошибочной, потому что деградация резины была совсем незначительной, но нам помогли красные флаги. Я хорошо провёл рестарт, отыграл несколько позиций и пытался их удержать, но в итоге Айзек Хаджар и Рио Хиракава меня обогнали.

Тем не менее, темп был на нормальном уровне, машина произвела вполне неплохое впечатление, поэтому в целом я доволен.

Также хочется поздравить Кими! Он совсем молод, но при этом отлично пилотирует и в течение всего сезона ему удавалось сохранять спокойствие. Его достижения вызывают настоящее уважение, он однозначно сделал большой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом и стал новой силой, с которой всем приходится считаться».