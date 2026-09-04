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Карлос Сайнс: «Машина работала неплохо»

Williams подвела итоги пятничных тренировок Гран-при Италии: Элбон и Сайнс оценили темп FW48, а Браунинг успешно заменил напарника в первой сессии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2026, 20:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

В пятничной программе Гран При Италии за Williams выступили сразу три гонщика. Карлос Сайнс проехал обе тренировки, тогда как в первой сессии Алекса Элбона заменил Люк Браунинг. Для британца это стало уже вторым участием в свободных заездах в нынешнем сезоне. В команде положительно оценили итоги первого дня уик-энда.

Алекс Элбон (16-й): «Для меня день получился сокращённым, но, в целом, пятница прошла нормально. Нам пока не хватает скорости, однако по ощущениям мы движемся в правильном направлении. Люк хорошо поработал в первой тренировке, опробовав несколько решений в области днища, поэтому сейчас машина в неплохой форме.

Думаю, за ночь мы внесём совсем немного изменений. Учитывая мой штраф с потерей позиций в воскресенье, завтра мы сосредоточимся на длинных сериях кругов, чтобы подготовиться к гонке, которая, надеюсь, будет интересной».

Карлос Сайнс (17-й): «Сегодня машина работала неплохо, несмотря на те ограничения, которые у неё есть. В обеих тренировках мы провели несколько интересных тестов, которые должны помочь с настройками по ходу уик-энда.

Нам подошли все три состава шин – разница между ними была небольшой. Мы продолжим корректировать настройки и анализировать данные перед завтрашней квалификацией».

Люк Браунинг (15-й в первой тренировке): «Здорово снова выехать на трассу в первой тренировке. В этом сезоне я уже во второй раз участвовал в первой сессии. С этой трассой у меня связаны приятные воспоминания по выступлениям в Формуле 2 – здесь я выиграл воскресную гонку и стартовал с поула.

Сегодня моей главной задачей было предоставить команде обратную связь и опробовать несколько вариантов настроек для Алекса. Думаю, всё прошло хорошо, и это должно помочь ему и команде подготовиться к оставшейся части уик-энда. Как всегда, я очень благодарен команде за возможность снова сесть за руль FW48».

Источник

Карлос Сайнс-младший (355)Александер Элбон (266)Williams (596)

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