Карлос Сайнс признал: «Корректируя настройки, мы перестарались»

В Мехико Карлос Сайнс пробился во вторую часть квалификации — результата, которого гонщикам Williams в этом сезоне удаётся добиться нечасто. После завершения сессии испанец отметил, что за рулём FW48 чувствовал себя менее уверенно, чем на пятничных тренировках, и был вынужден прикладывать больше усилий для борьбы с машиной.

Карлос Сайнс (16-й): «Сегодня у нас был шанс пройти во вторую часть квалификации. Мы в полной мере использовали всё, чем располагали, поэтому повод для радости есть. И всё-таки мне было менее комфортно за рулём, чем вчера, и сражаться с машиной пришлось больше, чем обычно.

Нам мешают проблемы с балансом, и корректируя настройки, мы несколько перестарались. В завтрашней гонке и перед нами, и позади нас стартуют более быстрые машины, поэтому добраться до призовой десятки будет очень трудно, но мы сделаем всё, что в наших силах».

Алекс Элбон (17-й): «Я проехал хороший круг, возможно, мой лучший в этом году, и своей работой доволен. Из-за трафика на третьем секторе круга у нас были сложности перед 1-м поворотом, поэтому мы потеряли около шести десятых. К сожалению, это не позволило пройти во вторую сессию, хотя мы попытались отыграться на оставшейся части круга.

Наш темп должен быть лучше по сравнению с Aston Martin, однако от машин Alpine мы по-прежнему отстаём. Тем не менее завтра постараемся получить удовольствие от гонки, и наша задача в том, чтобы выжать из машины максимум».