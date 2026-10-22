Главная Новости Williams Карлос Сайнс: «Формула-1» стала похожа на футбол
Новости

Карлос Сайнс: «Формула-1» стала похожа на футбол

Карлос Сайнс назвал серии из трёх гонок подряд чрезмерной нагрузкой для Формулы 1 и сотрудников команд, а также оценил шансы заработать очки в уик-энд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2026, 22:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс заявил, что несколько серий из трёх последовательных гонок создают чрезмерную нагрузку на Формулу 1.

Карлос Сайнс: «С таким количеством гонок подряд Формула 1 стала напоминать футбольный чемпионат. Люди не скучают по Формуле 1 как прежде. Когда проходит так много гонок подряд, болельщики не уделяют им должного внимания.

Но это лишь одна проблема. Как директор GPDA, я считаю, что главная сложность в том, что сотрудники команд проводят дома в среднем только пять дней в месяц.

Несколько серий из трёх гонок подряд в концовке сезона – это тяжелое физическое и психологическое испытание для людей, которые в этом участвуют.

Каких результатов я жду в этот уик-энд? Наша машина позволяет показать неплохое время в первой части квалификации и выйти во вторую, чтобы стартовать за пределами первой десятке. К сожалению, у нас очень немного шансов заработать очки. Если гонка проходит без инцидентов, нам сложно подняться выше 14-го или 15-го места».

Источник

Карлос Сайнс-младший (386)Williams (644)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Редакция·10.09.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация