Карлос Сайнс: «Формула-1» стала похожа на футбол

Карлос Сайнс заявил, что несколько серий из трёх последовательных гонок создают чрезмерную нагрузку на Формулу 1.

Карлос Сайнс: «С таким количеством гонок подряд Формула 1 стала напоминать футбольный чемпионат. Люди не скучают по Формуле 1 как прежде. Когда проходит так много гонок подряд, болельщики не уделяют им должного внимания.

Но это лишь одна проблема. Как директор GPDA, я считаю, что главная сложность в том, что сотрудники команд проводят дома в среднем только пять дней в месяц.

Несколько серий из трёх гонок подряд в концовке сезона – это тяжелое физическое и психологическое испытание для людей, которые в этом участвуют.

Каких результатов я жду в этот уик-энд? Наша машина позволяет показать неплохое время в первой части квалификации и выйти во вторую, чтобы стартовать за пределами первой десятке. К сожалению, у нас очень немного шансов заработать очки. Если гонка проходит без инцидентов, нам сложно подняться выше 14-го или 15-го места».