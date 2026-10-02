Капсула времени: в Пензенской области на продажу выставлена коллекционная техника советского мотопрома

В Кузнецке Пензенской области выставили на продажу мотоцикл Урал ИМЗ-8.103-10 1991 года выпуска. Пробег этой машины составляет всего 29 километров. Как сообщает портал CarsWeek, объявление размещено на классифайде Авито.

Фото: Carsweek.ru

Урал ИМЗ-8.103-10 выпускался на Ирбитском мотоциклетном заводе с 1987 по 1995 годы и со временем стал советской классикой. Благодаря высокой проходимости, грузоподъемности и простоте обслуживания модель особенно ценили в сельской местности, а также туристы, рыбаки, охотники и огородники.

Фото: Carsweek.ru

Мотоцикл оснащен бензиновым оппозитным двухцилиндровым четырехтактным двигателем объемом 649 см³. По сравнению с предшествующей моделью мотор дефорсировали: его мощность снизили с 36 до 32 л.с. Это уменьшило вероятность перегрева и позволило двигателю стабильнее работать на низкооктановом топливе.

Механическая 4-скоростная коробка передач получила полноценную заднюю передачу, которая впервые появилась на моделях ИМЗ. Привод — карданный.

Фото: Carsweek.ru

Главная особенность предложения заключается в состоянии мотоцикла: он сохранился новым, находится в консерванте, не подвергался восстановлению или модернизации. У машины оригинальное лакокрасочное покрытие редкого цвета «Мурена».

Некоторые элементы, включая диски, муфту кардана и пружины амортизаторов, имеют хромированное покрытие. Ступица окрашена в цвет мотоцикла. Двигатель, коробка передач, задний мост, а также ручки сцепления и переднего тормоза покрыты иначе, чем у стандартных моделей.

Можно предположить, что мотоцикл относится к ограниченной юбилейной серии завода либо изначально предназначался для экспорта.

Фото: Carsweek.ru

Продавец уточняет, что ПТС на мотоцикл не оформлен. При этом в комплекте сохранились оригинальный госномер, руководство по эксплуатации и сервисная книжка.

Фото: Carsweek.ru

Стоимость мотоцикла составляет 500 тысяч рублей. Такая цена может показаться высокой, однако речь идет не о технике для повседневной эксплуатации, а о музейном экспонате в идеальном состоянии и редкой комплектации. С учетом этого ценник выглядит вполне допустимым.

Подробнее — в объявлении.

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Фото: Авито