Капсула времени: в Оренбургской области продают мотоцикл «Минск» с пробегом всего 80 км.

На «Авито» обнаружили объявление о продаже мотоцикла Minsk 3.1135 «ЛИДЕР». Об этом сообщает портал CarsWeek.

Фото: Carsweek.ru

Модель «Лидер» выпускалась в 2000 годах. Она стала попыткой осовременить легендарный советский «Минск» 3.112 и сохранить классический мотозавод с полным циклом производства.

Мотоцикл оснащался классическим 2-тактным одноцилиндровым двигателем объемом 125 кубических сантиметров и мощностью около 10 л.с. В объявлении указано 20 л.с., поэтому не исключено, что продавец завысил показатель или допустил ошибку. Коробка передач была механической, 4-скоростной, а масло требовалось смешивать с бензином АИ-92 непосредственно в баке.

Модель хвалили за высокую проходимость, простоту ремонта, надежность конструкции и неприхотливость к качеству топлива. При этом владельцы отмечали нестабильное качество сборки, слабые барабанные тормоза и вибрации двигателя.

Мотоцикл подойдет для поездок по бездорожью, на дачу, рыбалку или охоту, а также для туризма. Однако для трассы и города он недостаточно быстрый — максимальная скорость составляет до 85 км в час. Кроме того, байк не отличается высоким уровнем комфорта.

Фото: Carsweek.ru

Продавец не раскрыл подробности о мотоцикле. По его словам, байк совершенно новый и работоспособный, у него есть документы нового образца, а также стандартный (не маховый) генератор, установленный на заводе. Условия хранения не указаны.

Цена в 100 тысяч рублей выглядит достаточно высокой. На классифайдах аналогичную модель можно найти за 40-50 тысяч. Главными факторами, влияющими на стоимость, стали пробег и заявленное продавцом состояние нового мотоцикла.

Подробнее — в объявлении.

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Фото: Авито