Капсула времени: в Подмосковье выставили на продажу уникальный Opel 1935 года выпуска

На классифайде Avito обнаружено редкое объявление о продаже Opel P4 1935 года выпуска. Об этом сообщает портал CarsWeek.

Фото: Carsweek.ru

Заднеприводный автомобиль выпускали на заводе в Рюссельсхайме с сентября 1935 по декабрь 1937 года. За это время производители продали 66 тысяч машин, что для того периода считалось отличным результатом.

Буква P в названии обозначала слово Popular — «народный» или «популярный». Таким образом подчеркивалось позиционирование модели как доступного автомобиля для широких слоев населения. Благодаря внедрению американских конвейерных технологий производителю удалось снизить цену до 1650 рейхсмарок, поэтому представитель тогдашнего среднего класса мог достаточно легко накопить на Opel P4.

Фото: Carsweek.ru

В СССР такие автомобили попали в качестве трофеев и части репараций. Их активно использовали до 1950 годов, после чего машины начали выходить из строя, выработав свой ресурс.

Официальные запчасти из Германии не поставлялись, поэтому автомобили стали переделывать под советские двигатели. К 80 годам большинство Opel P4 уже утилизировали или они оказались на свалках. Именно это определяет редкость и ценность представленного в объявлении экземпляра.

Фото: Carsweek.ru

Автор объявления утверждает, что основные узлы автомобиля — мотор, КПП, мосты, приборы и радиатор — сохранились в заводском виде. Нижнеклапанный двигатель с водяным охлаждением объемом 1.2 литра и мощностью 23 л.с. прошел капитальный ремонт и находится в рабочем состоянии.

Указанный в объявлении пробег в 100 км, вероятнее всего, отсчитывался с момента ремонта.

Фото: Carsweek.ru

Пользователь не уточнил, какая именно механическая коробка передач установлена на этой модели: 3- или 4-ступенчатая. При этом на фотографиях виден бампер. Сообщается, что в базовой комплектации он отсутствовал, поскольку это позволяло снизить стоимость производства.

На автомобиль оформлены документы нового образца, а в ПТС указаны 2 официальных владельца. Продавец также честно сообщил, что оригинальные сиденья сохранились, однако салону требуется перетяжка.

Фото: Carsweek.ru

Цена в 1.2 миллиона рублей выглядит вполне оправданной, поскольку речь идет о редком автомобиле в хорошем состоянии. Он может стать частью коллекции, музейной экспозиции или находкой для киностудии.

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Фото: Авито

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