«Капсула времени» российской сборки или китайский аналог: во сколько теперь обойдётся новая Skoda Rapid

Среди более чем 250 тысяч лифтбеков Skoda Rapid, собранных в Калуге, настоящей удачей стало бы обнаружить автомобиль без пробега, сохранившийся в состоянии нового. Как выяснили «Автоновости дня», в России по-прежнему продается как минимум один такой экземпляр. Его цена составляет 2 200 000 рублей.

Новый Skoda Rapid калужской сборки выпустили в последний год производства модели в России — в 2022-м году. Сейчас автомобиль выставлен на продажу в Ростове-на-Дону. Он представлен в комплектации Active, в которую входят двухспицевый кожаный руль с глянцевым декором, штатная мультимедийная система с цветным дисплеем, бортовой компьютер, кондиционер и круиз-контроль.

Фото: Автоновости Дня

Также автомобиль оснащен задними датчиками парковки, электростеклоподъемниками и 15-дюймовыми стальными колесными дисками с декоративными пластиковыми «колпаками». В оснащение входит и «зимний пакет» с подогревами передних сидений, заднего стекла и зеркал заднего вида.

Под капотом установлен «базовый» 90-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Skoda Rapid во всех версиях и независимо от страны производства имеет передний привод.

Альтернативой этой «капсуле времени» может стать новый Skoda Rapid китайской сборки. Компания из Владивостока предлагает заказать такой автомобиль через один из классифайдов за 1 200 000 рублей. Машина выпущена в 2023 году на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и внешне отличается от «нашего» автомобиля бамперами, формой фар, более компактными «противотуманками», дизайном колесных дисков, а также оформлением решетки радиатора, капота и крыльев.

Фото: Автоновости Дня

Оснащение у этой версии богаче: в него входят климат-контроль, камера заднего вида с задними датчиками парковки, мультифункция руля, люк с солнцезащитной шторкой., легкосплавные колесные диски и отделка сидений эко-кожей.

Силовой агрегат у «китайского» Skoda Rapid также отличается. Автомобиль получил 1,5-литровый «атмосферник» MPI мощностью 112 л. с., который сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом».