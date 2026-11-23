Инспектор ДПС может составить протокол на водителя, если смартфон, планшет или другое устройство закрывает обзор из салона автомобиля. В МВД России уточнили «Газете.Ru», что решение принимается на основании оценки сотрудника, а не данных камер фиксации нарушений.

Замначальника УОС МВД России Евгений Артёмов сообщил, что для установления состава правонарушения инспектор Госавтоинспекции должен осмотреть конкретный автомобиль. Сотруднику необходимо объективно проверить обзорность с места водителя именно в этой машине.

Такая процедура предусмотрена пунктом 5.4.1 ГОСТ 33997-2016. В соответствии с ним обзорность оценивают визуально непосредственно с водительского места.

По словам Артёмова, оформлять подобные нарушения на основании материалов специальных технических средств фото- и видеофиксации нельзя. Это относится и к дополнительным предметам, и к покрытиям, ограничивающим обзор с места водителя.

За предметы или нанесённые на стекло покрытия, которые мешают обзору, предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 500 рублей, напомнил представитель МВД.