КАМАЗ заключил контракт на поставку автомобилей в Мали

КАМАЗ и компания из Республики Мали заключили в Бамако крупный контракт на поставку транспортных средств. Соглашение подписали в рамках межправительственного договора между двумя странами, сообщает официальный сайт российского автопроизводителя. Ожидается, что сделка позволит укрепить транспортные и логистические возможности африканской страны.

В столице Мали планируется открыть мастерские для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Также стороны рассмотрели поставки комплектующих, передачу технологий и обучение малийских технических специалистов в Казани. Кроме того, обсуждалась возможность сборки грузовиков.