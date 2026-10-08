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КАМАЗ заключил контракт на поставку автомобилей в Мали

КАМАЗ заключил крупный контракт с компанией из Мали на поставку транспортных средств, создание сервисных мастерских и подготовку технических специалистов.
РедакцияР
Редакция
08.10.2026, 15:31·1 мин
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Фото: Autostat.ru

КАМАЗ и компания из Республики Мали заключили в Бамако крупный контракт на поставку транспортных средств. Соглашение подписали в рамках межправительственного договора между двумя странами, сообщает официальный сайт российского автопроизводителя. Ожидается, что сделка позволит укрепить транспортные и логистические возможности африканской страны.

В столице Мали планируется открыть мастерские для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Также стороны рассмотрели поставки комплектующих, передачу технологий и обучение малийских технических специалистов в Казани. Кроме того, обсуждалась возможность сборки грузовиков.

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Грузовые автомобили (265)Камаз (60)Экспорт (28)Отечественные марки (231)

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