В 2026 году КАМАЗ может произвести до 40 тысяч автомобилей

КАМАЗ намерен выпустить до конца нынешнего года порядка 38 – 40 тысяч автомобилей. Об этом «Вести» сообщили со ссылкой на генерального директора автозавода Сергея Когогина.

По словам Когогина, приоритетным направлением для предприятия остаются автомобили поколения К5. Кроме того, за год КАМАЗ совместно с заводами-партнерами разместил и сертифицировал 82 образца спецтехники на шасси КАМАЗ.

Топ-менеджер также сообщил, что за все время работы предприятие произвело почти 2,6 млн автомобилей. В настоящее время с конвейера сходят 450 различных моделей. Автозавод выпускает автомобили с 16 февраля 1976 года.