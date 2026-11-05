Камара заявил: «Я счастлив и стараюсь насладиться моментом»

В этот уик-энд Рафаэль Камара впервые выступит в Гран При за Haas F1. Дебют состоится на домашней трассе пилота.

Рафаэль Камара: «Я счастлив и стараюсь насладиться моментом. Я и представить не мог, что мой первый Гран При пройдёт здесь, в Бразилии, почти в самом конце сезона. Никто не ожидал, что я выйду на старт именно здесь, на трассе, где я гонялся ещё в картинге.

Я впервые сяду за руль этой машины, поэтому мне нужно разобраться во всём, пройти все этапы. Но у меня впереди три тренировки – будет время, чтобы освоиться и почувствовать себя комфортно. Я постараюсь как можно больше узнать о машине в этот уик-энд.

Буду ли я выступать в других оставшихся гонках? Этот вопрос будет обсуждаться после окончания уик-энда».