Камара присоединится к Берману в качестве напарника в Сан-Паулу.

Перед Гран При Сан-Паулу в Haas F1 подтвердили, что Эстебан Окон не продолжит выступать за команду в чемпионате мира 2026 года.

В ближайшем этапе в Бразилии напарником Оливера Бермана будет Рафаэль Камара. Контракт с молодым бразильцем на сезон 2027 года команда подписала в октябре, однако в основном составе он дебютирует уже в этот уик-энд.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы уже сообщили Эстебану Окону, что в этом сезоне он не вернётся за руль нашей машины. Такие решения никогда не принимаются на эмоциях, как это было и в Мехико, но тогда и сейчас мы считаем, что это отвечает интересам команды в перспективе.

Беседы, которые состоялись между командой и Эстебаном, остаются внутренним делом, и мы будем и впредь уважать конфиденциальность частных переговоров.

Что касается будущего, мы выбрали Рафаэля Камару в качестве напарника Оливера Бермана на Гран При Сан-Паулу. Он блестяще провёл тесты за рулём машины прошлых лет в августе, мы хорошо знаем о способностях Рафы, и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в команде в этот уик-энд, и работать с ним во время его дебюта в Формуле 1 за рулем VF-26 в Бразилии».