Пятничные сессии для Haas F1 прошли не без трудностей, однако в итоговом протоколе оба гонщика оказались рядом друг с другом.

Рафаэль Камара (17-й): «Обе тренировки прошли без проблем, мы полностью выполнили программу, сделали всё, что хотели.

Трасса непростая, но с каждой сессией я всё лучше к ней адаптируюсь, могу больше рисковать, учитывая широкий зоны безопасности.

Нужно продолжать работать, стараться улучшить машину, да и я могу пилотировать лучше, чтобы завтра добиться большего».

Оливер Берман (18-й): «Честно говоря, день выдался тяжелым — нам пришлось потрудиться, чтобы найти оптимальные настройки с разным количеством топлива.

Мне показалось, что к началу второй тренировки мы добились некоторого прогресса – круг, который я проехал на Soft получился неплохим. Но с полными баками мы столкнулись с последствиями повреждения шин, произошедшего в первой тренировке – возникло гранулирование. Но главное – машина прибавила, мы прогрессируем, посмотрим, что принесёт суббота».