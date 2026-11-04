Камара признался: «Понимаю, что мне предстоит многому научиться»

Команда Haas F1 впервые примет участие в этапе в Сан-Паулу в обновлённом составе. Место Эстебана Окона займёт бразильский дебютант Рафаэль Камара, который лидирует в личном зачёте Ф2.

Для Камары это будет первый старт за рулём машины Формулы 1 на домашней трассе. Оливер Берман, напротив, уже дважды выступал в Интерлагосе. В прошлом году он показал 8-й результат в квалификации, а в гонке финишировал 6-м.

Оливер Берман: «Пока в этой серии из трёх гонок подряд мне не слишком везло: хотя темп машины обнадёживал, но ни в Остине, ни Мехико я не смог добраться до финиша. Постараюсь избежать повторения неприятностей в предстоящий уик-энд в Сан-Паулу, ведь на этой исторической трассе очень хочется показать хороший результат на глазах бразильской публики. Вместе с нашей командой я уже дважды выступал в Интерлагосе начиная с 2024 года, когда заменял Кевина Магнуссена, поэтому понимаю, какие эмоции сейчас будет испытывать Рафа. Наша главная задача – эффективно сотрудничать и постараться заработать для команды очки».

Рафаэль Камара: «Я благодарен команде Haas F1 за то, что мне предоставлена эта возможность, а также хочу поблагодарить Ferrari за их постоянную поддержку. В Бразилии мне предстоит дебют в Формуле 1, и это совершенно особенный момент. Понимаю, что мне предстоит многому научиться, и основное внимание нужно уделить тесному взаимодействию с командой, изучать особенности машины и постараться отработать в этот уик-энд как можно лучше».

Хоуги Нидд, главный инженер: «В прошлом году гонка в Сан-Паулу сложилась для нас удачно – Оливер тогда занял 6-е место. В спринте наши дела сложились не лучшим образом, зато в гонке мы заработали 8 очков. У автодрома в Интерлагосе невероятно богатая история, причём он расположен прямо в центре города, а болельщики в Бразилии замечательные, и если они вас поддерживают, то это просто здорово. Уик-энд обещает быть интересным из-за погоды, которая в районе автодрома может меняться очень быстро – в том числе благодаря погоде несколько лет назад на этой трассе наш гонщик Кевин Магнуссен стартовал с поула».