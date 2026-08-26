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Камара, Беганович и Фуоко протестируют Ferrari SF-25

Рафаэль Камара проведёт тесты Ferrari SF-25 в Муджелло в рамках программы TPC: бразилец готовится к испытаниям в Haas F1 и сезону Формулы 1 2026 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.08.2026, 17:23·1 мин
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Фото: F1news.ru

Слушатель Гоночной академии Ferrari Рафаэль Камара на этой неделе проведёт тесты по программе TPC (тестов на машинах прошлых лет) за рулём SF-25 в Муджелло.

Заезды запланированы на четверг и пятницу. Они станут частью подготовки к тестам TPC в Haas F1, где Рафаэля Камару будут сравнивать с Леонардо Форнароли. В Скудерии предоставили бразильцу возможность привыкнуть к скоростям Формулы 1 и отработать необходимые процедуры перед началом его программы с американской командой.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Тесты Рафаэля по программе TPC помогут ему в подготовке к предстоящим тестам и к следующему сезону. Вместе мы постараемся найти для него наилучшее возможное решение».

В тестах также выступят Дино Беганович и Антонио Фуоко. Они будут поддерживать опыт пилотирования на реальной трассе, чтобы повысить эффективность работы на симуляторе.

Источник

Ferrari (989)

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