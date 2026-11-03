Калле Рованперя снова выйдет на старт ралли

Сегодня на специальной пресс-конференции в финском городе Ювяскюля, где располагается заводская команда Toyota WRT, участвующая в чемпионате мира по ралли, объявили о планах японского концерна выставить в 2027 году в WRC две команды.

Команда Toyota Racing будет выступать на совершенно новых автомобилях CR Celica Rally1, а Gazoo Racing Toyota — так будет называться вторая команда — продолжит использовать GR Yaris Rally1. Одним из автомобилей второй команды будет управлять Калле Рованперя. Ранее сообщалось о его неудачной попытке перейти в кольцевые гонки: у двукратного чемпиона WRC возникли проблемы со здоровьем, из-за чего от этих планов пришлось отказаться.

«Конечно, по-настоящему здорово, что я возвращаюсь! – заявил Калле на пресс-конференции. – Как все знают, у меня были другие планы, но в жизни бывает всякое, и я просто рад вернуться в ралли. Поскольку почти целый год я вообще не пилотировал гоночные машины, то время тянулось долго, но сейчас у меня прекрасное настроение.

В 2027-м я будут выступать только на некоторых этапах чемпионата мира по ралли, но думаю, что возможно моё участие и в некоторых других соревнованиях, хотя это ещё не подтверждено. В прошлом году я принял серьёзное решение (перейти в гонки на одноместных машинах), но зимой начались проблемы со здоровьем, и надо было в первую очередь заняться этим.

Это было абсолютно правильно, затем последовало множество разных событий, но сейчас я очень благодарен Toyota за то, что снова меня взяли, и надеюсь, что смогу заработать для команды несколько хороших результатов».

Калле также отметил, что полностью восстановился, находится в хорошей форме и готов к новым стартам.

Дополнительные подробности в интервью финской газете Iltalehti раскрыл менеджер гонщика Тимо Йоухки: «В конце весны, когда медики подтвердили, что Калле здоров, он задал мне вопрос, что мы теперь собираемся делать? Вероятно, мы больше не станем продолжать проект в формулах.

Поле этого мы начали переговоры с Toyota, и, конечно, приоритетом было ралли. Мы выясняли, какие варианты возможны, какие – нет, дискуссии продолжались не один месяц, и буквально несколько дней назад все договорённости были достигнуты.

Разумеется, вполне понятно, что на прежний уровень гонораров рассчитывать нельзя, но мы достигли соглашения о размере финансовой компенсации. Разумеется, когда вы пытаетесь вернуться в чемпионат, это совершенно иная ситуация. У Калле многолетний контракт с Toyota, и в том числе ему предстоит тестировать новую машину GT3 и выступать на ней в гонках.

Это будет несколько европейских этапов, и в будущем он намерен всё более активно заниматься именно гонками GT – я говорю примерно о пятилетней перспективе, но пока мы сосредоточимся прежде всего на ралли».

В 2027 году Калле Рованперя примет участие в семи этапах WRC. Всего чемпионат включает 15 ралли.