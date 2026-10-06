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Какие тенденции наблюдаются на рынке послепродажного обслуживания?

Рынок послепродажного обслуживания в России с учетом шин составляет 2,2 трлн рублей: на форуме CarX 2026 назвали тренды и угрозы для автосервисов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.10.2026, 14:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В Москве продолжается форум автобизнеса CarX 2026, организованный агентством «АВТОСТАТ». Один из его потоков посвящен рынку автосервиса и запчастей. Виталий Кравец («Индекс») представил основные тенденции в сфере послепродажного обслуживания.

К числу факторов, поддерживающих этот рынок, эксперт отнес старение автопарка, значительный накопленный пробег, развитие локальных брендов и потенциал НСТО для китайских автомобилей. При этом отрасль сталкивается со стагнацией натуральных объемов: общее количество операций не увеличивается с 2024 года. Среди других слабых сторон названы сокращение активного парка, низкая лояльность к брендам, снижение NPS у СТО, отток клиентов из сервисов и опережающий рост затрат по отношению к доходам.

Возможности для бизнеса Виталий Кравец видит в расширении сегмента китайских автомобилей, развитии онлайн-каналов и увеличении спроса на аналоги в среднем ценовом сегменте. Дополнительными точками роста могут стать повышение узнаваемости локальных брендов и программы защиты от подделок.

В числе угроз для послепродажного обслуживания эксперт указал дальнейшее сокращение парка, усиление конкуренции, рост цен и ограничение бюджета. На рынок также могут негативно повлиять контрафакт, низкая лояльность к продавцу, увеличение утильсбора и пошлин, а также отложенный спрос.

По данным агентства «Индекс», объем рынка послепродажного обслуживания, включая шины, достигает 2 208 млрд рублей. На самостоятельные затраты на ремонт приходится 1 301 млрд рублей, тогда как объем средств, делегированных на сервис, составляет 918 млрд рублей.

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