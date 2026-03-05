Будущее электрического кроссовера UMO 5: чего ожидать?

Проект электрокроссовера UMO 5 ориентирован в первую очередь на корпоративных заказчиков, среди которых основное место занимают таксопарки. Об этом сообщил Александр Ковалев, основатель внешней пресс-службы «Механика», в интервью агентству «АВТОСТАТ». Эксперт отметил, что основной объем выпускаемых автомобилей предназначен для компании Яндекс, выступающей дистрибьютором марки UMO.

Говоря о перспективах выхода UMO 5 на рынок частных клиентов, Ковалев подчеркнул, что автомобили этой модели планируется продавать через дилерскую сеть «Москвича». Такая схема реализации сразу же выводит на первый план вопрос конкуренции между брендами.

По словам Александра Ковалева, среди главных соперников UMO 5 выделяются модели «Москвич 3е» и «Атом», обе из которых производятся на том же заводе «Москвич». Специалист удивлен, что руководство предприятия не опасается возможного внутреннего соперничества между своими электромобилями в ограниченном сегменте рынка. Среди других конкурентов он назвал компактный электромобиль Evolute i-JOY и седан АМБЕРАВТО А5.

Эксперт подчеркнул, что из всего перечня электромобилей именно UMO 5 кажется наиболее оптимальным выбором для таксомоторных компаний. Такая оценка связана не только с интеграцией сервисов Яндекса: даже базовая модель, китайский GAC Aion Y Plus, была создана с расчетом на корпоративное использование.

Александр Ковалев отметил, что прогнозировать потенциальные продажи UMO 5 сложно. По его мнению, автомобиль может органично вписаться в работу Яндекс Такси в Московской области и Санкт-Петербурге. Однако в регионах с менее развитой сетью зарядных станций прогноз спроса затруднен. Вместе с тем, на рост интереса к электрическим UMO 5 может повлиять вступающий в силу закон о такси. Как считает эксперт, реализовать несколько тысяч таких электрокроссоверов в течение года вполне реально.

Напомним, что производство UMO 5 стартовало на заводе «Москвич» в феврале 2026 года. Первые экземпляры уже поступили в автопарки таксомоторных компаний. Официальные продажи новинки намечены на апрель, а стоимость автомобиля с учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей составит от 2,5 млн рублей.