Какие задачи решает Ferrari при подготовке SF-26 к Гран-при Мехико

Ferrari уверенно провела этап в Остине: Шарль Леклер финишировал 2-м. Теперь итальянская команда намерена подтвердить этот прогресс в Мехико, где участникам предстоит работать в совершенно иных условиях.

Автодром имени братьев Родригес расположен на высоте около 2240 метров над уровнем моря. Из-за этого воздух здесь значительно менее плотный, чем в Техасе, поэтому при настройке техники особенно важно найти оптимальный баланс.

Аэродинамические новинки, представленные на предыдущем этапе, показали высокую эффективность. Машина SF-26 оказалась быстрее Red Bull RB22, на которой Макс Ферстаппен выиграл гонки в Малайзии и Сингапуре.

По словам технического эксперта Gazzetta dello Sport Паоло Филизетти, в США Ferrari не совершила резкого скачка в эффективности. Скорее, команда последовательно развивала характеристики машины, заложенные в неё с начала сезона.

Улучшение динамических показателей шасси проходило постепенно и было связано с совершенствованием аэродинамического обвеса. Благодаря этому расширился диапазон настроек, в котором машина способна работать действительно эффективно.

Теперь SF-26 создаёт достаточную прижимную силу, а гонщики чувствуют себя комфортно за рулём при разных условиях. При этом автомобилю по-прежнему недостаёт максимальной скорости на прямых. Этот недостаток сохраняется, однако на некоторых трассах он будет заметен в меньшей степени, и, вероятно, к ним относится трасса в столице Мексики.

Особые условия гоночного уик-энда, прежде всего плотность воздуха, которая на 25% меньше, могут усложнить задачу команды. В частности, снижается эффективность охлаждения двигателя и тормозов.

Кроме того, при конфигурации аэродинамического обвеса, близкой к использованной в Монако, фактический уровень прижимной силы составит лишь 60% от показателя на улицах средиземноморского княжества. Поэтому сцепление, обеспечиваемое шинами, неизбежно окажется ниже.

Разреженный воздух также приводит к снижению мощности двигателя. Однако в Ferrari считают, что в этой сфере проблем возникнуть не должно, поскольку SF-26, как принято считать, оснащена наиболее эффективной системой охлаждения.

Ключевое значение имеет то, что в последней версии аэродинамического обвеса дополнительную прижимную силу обеспечивает главным образом модернизированное днище, а не крылья. Инженеры Скудерии постараются подобрать настройки машины, высоту дорожного просвета и величину рейка — угла продольного наклона шасси по отношению к трассе. Также они будут работать с подвеской, чтобы в Мехико дефицит мощности силовой установки проявлялся как можно меньше.

Одной из главных задач станет эффективная работа шин. При снижении общей прижимной силы неизбежно увеличится так называемый Slip Angle, то есть угол скольжения или угол увода колеса. Этот показатель отражает разницу между фактическим направлением движения шины и направлением, в котором повёрнуто колесо.

Задача остаётся сложной, однако при грамотном подборе настроек инженеры Ferrari вполне способны с ней справиться.